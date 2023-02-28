Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Архипович
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820
Сын: Потап Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Архипович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Архипович
Смерть
Неизвестно