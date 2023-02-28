Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Потап Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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