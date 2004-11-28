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Калтыгин Федор Яковлевич

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Место рождения

Хасевка, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

29.07.1914

Дата смерти

28.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Хасевка, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1941

Жена: Калтыгина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Колтыгин Николай Федорович

Мать ребёнка: Калтыгина Варвара Васильевна

Хасевка, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Колтыгин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Калтыгина Варвара Васильевна

Хасевка, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
28.11.2004
Хасевка, Дрибинский район, Могилёвская область
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