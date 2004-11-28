Калтыгин Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1914
Дата смерти28.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914
Бракосочетание
Около 1941
Рождение ребёнка
1942
Сын: Колтыгин Николай Федорович
Мать ребёнка: Калтыгина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Колтыгин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Калтыгина Варвара Васильевна
Смерть
28.11.2004