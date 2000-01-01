Симонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Симонова Людмила

Рождение ребёнка
08.11.1994

Дочь: Симонова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Ирина

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