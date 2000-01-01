Симонов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Симонова Людмила
Рождение ребёнка
08.11.1994
Дочь: Симонова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Ирина