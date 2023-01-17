Дурова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурова Надежда Андреевна

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губ

Дата рождения

28.09.1783

Дата смерти

21.03.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губ
Место жительства
С 1783
г. Киев, Киевский уезд Киевской губ
Место жительства
С 1789
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
По 1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1811
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
21.03.1866
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1866
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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