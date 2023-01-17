Дурова Надежда Андреевна
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губ
Дата рождения28.09.1783
Дата смерти21.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губ
Место жительства
С 1783
г. Киев, Киевский уезд Киевской губ
Место жительства
С 1789
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
По 1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1811
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
21.03.1866
Место жительства
По 1866