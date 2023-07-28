Рязанов (Рязанов) Вера
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Павел
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Яков
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Гусева) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область