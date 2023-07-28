Рязанов (Рязанов) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов (Рязанов) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Павел

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Яков

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Гусева) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Рязанов Дмитрий Яковлевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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