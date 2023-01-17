Парушев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парушев Николай Павлович

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Место рождения

д. Марковское, Вытегорский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1948

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Марковское, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1967 по 2007
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2007
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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