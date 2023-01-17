Парушев Николай Павлович
Место рожденияд. Марковское, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1948
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Марковское, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1967 по 2007
Место жительства
По 1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2007