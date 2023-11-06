Ареват Акопян Гагиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ареват Акопян Гагиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1986

Отец: Акопян Гагик

Мать: Сусанна

Рождение ребёнка
15.05.2008

Дочь: Григорян Эвелина Эдгаровна

Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Григорян Милена Эдгаровна

Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович

Рождение ребёнка
18.04.2018

Сын: Григорян Эрик Эдгарович

Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович

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