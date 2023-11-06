Ареват Акопян Гагиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1986
Отец: Акопян Гагик
Мать: Сусанна
Рождение ребёнка
15.05.2008
Дочь: Григорян Эвелина Эдгаровна
Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Григорян Милена Эдгаровна
Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович
Рождение ребёнка
18.04.2018
Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорян Эдгар Пушкинович