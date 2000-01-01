Ночевкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1967
Сын: Ночевкин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ночевкина Нина Алексеевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ночевкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ночевкина Нина Алексеевна
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ташкент Узбекистан