Ночевкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночевкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1967

Сын: Ночевкин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ночевкина Нина Алексеевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ночевкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ночевкина Нина Алексеевна

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ночевкина Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Ташкент Узбекистан
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