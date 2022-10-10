Иванов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Лысикова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестернина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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