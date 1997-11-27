Сюкалов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюкалов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1960

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Сюкалова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюкалов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сюкалова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюкалова Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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