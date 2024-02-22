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Демидова Анна Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Андрей Диомидов

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Демидов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Демидова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Демидов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево

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