Демидова Анна Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Демидов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Демидова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Демидов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Демидов Андрей Диомидов
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево