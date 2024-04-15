Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.

Сын: Белокур Василий Петрович

Отец ребёнка: Белокур Петр Андреевич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.11.1880 ст.

Дочь: Демиденко Варвара Петровна

Отец ребёнка: Белокур Петр Андреевич

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
08.11.1889 ст.

Муж: Пархоменко Дамиан Евдокимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Петр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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