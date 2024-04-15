Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Белокур Петр Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1880 ст.
Дочь: Демиденко Варвара Петровна
Отец ребёнка: Белокур Петр Андреевич
Бракосочетание
08.11.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно