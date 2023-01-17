Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715
Сын: Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Сын: Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно