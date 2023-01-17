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Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1685 г.р.

Дети

Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1727 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1715

Сын: Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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