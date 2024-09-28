Бикзян Шамеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикзян Шамеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдей Шагидуллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гумар Шагидуллович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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