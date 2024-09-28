Бикзян Шамеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдей Шагидуллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гумар Шагидуллович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно