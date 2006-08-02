Усманов Рафаиз Мунасипович
Место рождения
Дата рождения28.02.1933
Дата смерти02.08.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933
Отец: Усманов Мунасип
Рождение ребёнка
23.10.1961
Рождение ребёнка
16.10.1963
пос.Акташ, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.01.1967
Рождение ребёнка
24.07.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Рамазан Рафаизович
Мать ребёнка: Усманова Галия Нигматовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно