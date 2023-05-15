Романцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люда
Мать ребёнка: Ананьева Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Ананьева Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Мать ребёнка: Ананьева Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно