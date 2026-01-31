Антощук (Лещук) Татьяна Гариковна 06.07.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антощук (Лещук) Татьяна Гариковна

Автор
РК
Кузнецов Р.

женский, родилась 06.07.1988, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Кузнецова Татьяна Васильевна04.12.1953 г.р.
Отец
Лещук Гарик Владимирович02.12.1958 г.р.
Супруги
Антощук ОстапНеизвестно г.р.
Дети
Антощук Вероника ОстаповнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1988

Отец: Лещук Гарик Владимирович

Мать: Кузнецова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антощук Остап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антощук Вероника Остаповна

Отец ребёнка: Антощук Остап

Развод
Неизвестно

Муж: Антощук Остап

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