Антощук (Лещук) Татьяна Гариковна
женский, родилась 06.07.1988, Москва, город федерального значения Москва
МатьКузнецова Татьяна Васильевна04.12.1953 г.р.
ОтецЛещук Гарик Владимирович02.12.1958 г.р.
Супруги
Антощук ОстапНеизвестно г.р.
Дети
Антощук Вероника ОстаповнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1988
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антощук Остап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антощук Вероника Остаповна
Отец ребёнка: Антощук Остап
Развод
Неизвестно
Муж: Антощук Остап