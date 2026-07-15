Муромцева СОФЬЯ ПЕТРОВНА
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧОколо 1800 г.р.
Дети
Муромцев ПЁТР ПЕТРОВИЧ1828 г.р.
(Муромцева) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНАОколо 1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Муромцева) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Отец ребёнка: Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно