Муромцева СОФЬЯ ПЕТРОВНА 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Муромцева СОФЬЯ ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧОколо 1800 г.р.
Дети
Муромцев ПЁТР ПЕТРОВИЧ1828 г.р.
(Муромцева) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНАОколо 1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1828

Сын: Муромцев ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Муромцева) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Отец ребёнка: Муромцев ПЁТР МАТВЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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