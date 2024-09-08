(Давыдова) Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1894
Отец: ?
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Давыдов Михаил
Отец ребёнка: Петр
Имя: Михаил внебрачный (ручкой позже подписано Петрович) | Родители: Александровского завода мастеровая девица Марфа Матфиева Давыдова | Восприемник: Александровского завода мастеровой Николай Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно