(Давыдова) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1894

Отец: ?

Мать: (Конева) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Давыдов Михаил

Отец ребёнка: Петр

Имя: Михаил внебрачный (ручкой позже подписано Петрович) | Родители: Александровского завода мастеровая девица Марфа Матфиева Давыдова | Восприемник: Александровского завода мастеровой Николай Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно

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