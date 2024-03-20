Редька (Красивова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965
Рождение ребёнка
09.12.1984
Сын: Редька Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1986
Дочь: Аблаева Уманская Римма Сергеевна
Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1997
Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич