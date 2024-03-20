Редька (Красивова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редька (Красивова) Людмила Ивановна

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

04.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965

Отец: Красивов Иван Кирсанович

Мать: Красивова Тамара Кириловна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Редька Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.07.1986

Дочь: Аблаева Уманская Римма Сергеевна

Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.01.1997

Сын: Редька Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Редька Сергей Григорьевич

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