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Векленко Артём Андреевич
Векленко Артём Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Векленко Андрей Владимирович
1981 г.р.
Мать
Векленко (Финаева) Евгения Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2011
Отец:
Векленко Андрей Владимирович
Мать:
Векленко Евгения Юрьевна
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