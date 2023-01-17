Гробов Устин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Гробова Васса Феодоровна
Рождение ребёнка
12.01.1918
Дочь: Фомина Анастасия Устиновна
Мать ребёнка: Гробова Васса Феодоровна
по метрикам рождение 28.12.1918г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Устиновна
Мать ребёнка: Гробова Васса Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поплея (Полина) Устиновна
Мать ребёнка: Гробова Васса Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гробов Милентий Устинович
Мать ребёнка: Гробова Васса Феодоровна
Смерть
Около 1945
Укурей, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край