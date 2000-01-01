Фома Аврамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Аврамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Аврам Сергеев

Мать: Авдотья Федорова

Смерть
1834
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