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Фома Аврамов
Фома Аврамов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Аврам Сергеев
1781 г.р.
Мать
Авдотья Федорова
1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Аврам Сергеев
Мать:
Авдотья Федорова
Смерть
1834
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