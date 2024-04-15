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Сиренко Александр Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
10.05.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Ефимович Белокур
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: Сиренко Акилина Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.

Сын: Сиренко Василий Александрович

Мать ребёнка: Сиренко Акилина Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-6?i=353&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Ефимовна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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