Сиренко Александр Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
10.05.1897 ст.
Василий Ефимович Белокур
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.
Сын: Сиренко Василий Александрович
Мать ребёнка: Сиренко Акилина Лукьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-6?i=353&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.01.1907 ст.
Ксения Ефимовна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно