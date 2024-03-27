(Зайнагетдиновна) Хуббениса Жена
Место рожденияШугуровский край Россия
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Утягулова) Завгария
Отец ребёнка: Бикташев Утягол
Рождение ребёнка
1818
Сын: Утягулов Габделнафик
Отец ребёнка: Бикташев Утягол
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Утягулова) Вафа
Отец ребёнка: Бикташев Утягол
Смерть
Неизвестно