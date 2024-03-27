(Зайнагетдиновна) Хуббениса Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайнагетдиновна) Хуббениса Жена

Место рождения

Шугуровский край Россия

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Утягулова) Завгария

Отец ребёнка: Бикташев Утягол

Рождение ребёнка
1818

Сын: Утягулов Габделнафик

Отец ребёнка: Бикташев Утягол

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Утягулова) Вафа

Отец ребёнка: Бикташев Утягол

Смерть
Неизвестно

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