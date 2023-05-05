Коробкин Иван Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Коробкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Коробкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Коробкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Коробкина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробкина Надежда
Смерть
2013