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Коробкин Иван Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Коробкин Поликарп Илларионович

Мать: Коробкина (Мурзина) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Коробкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Коробкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Коробкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Коробкина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина Надежда

Смерть
2013

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