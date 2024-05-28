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Хробостов Александр Александрович

Место рождения

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 1900 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.

Отец: Хробостов Александр Родионович

Мать: не указана

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
19.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.62-63 (Рождение №-21ж) Крестная дочь - Евдокия Михайловна из д.Новосёлка (родная племянница)
Смерть
После 1910

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