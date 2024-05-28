Хробостов Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Отец: Хробостов Александр Родионович
Мать: не указана
Восприемник
19.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.62-63 (Рождение №-21ж) Крестная дочь - Евдокия Михайловна из д.Новосёлка (родная племянница)
Смерть
После 1910