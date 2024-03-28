Орлова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Белых (Орлова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Орлов Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
19.01.1832

Сын: Орлов Евфимий Евдокимович

Отец ребёнка: Орлов Евдоким Матвеевич

Смерть
1861

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