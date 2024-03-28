Орлова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Белых (Орлова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Орлов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
19.01.1832
Сын: Орлов Евфимий Евдокимович
Отец ребёнка: Орлов Евдоким Матвеевич
Смерть
1861