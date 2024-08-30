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Уханёв Василий Петрович

Место рождения

Союз 4-хуторов, Старогермановский, Темиргоевский район, Краснодарский край.

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Уханёв Пётр

Мать: Уханёва (Давыденко) Вера Стефановна

Военная служба
Неизвестно
Звание: красноармеец в РККА с 03.1943 года Место призыва: Темиргоевский РВК, Краснодарский край, Темиргоевский р-н Место службы: 93 сп 76 сд 1 БелФ
Военная награда
Неизвестно
20.06.1944 Медаль «За боевые заслуги» 17.02.1945 Орден Славы III степени Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

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