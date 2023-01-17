Федотов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти06.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Шепелева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1929
Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Федотов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1933
Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Полякова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Анна Михайловна
Смерть
06.12.1942
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Призван в 1941 году. Окончил школу санинструкторов. Погиб от ран. Похоронен г. Орехово-Зуево. городское кладбище