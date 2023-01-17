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Федотов Сергей Андреевич

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Место рождения

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

06.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Шепелева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1929

Сын: Федотов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Федотов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Федотов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Полякова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна Михайловна

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.12.1942
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Призван в 1941 году. Окончил школу санинструкторов. Погиб от ран. Похоронен г. Орехово-Зуево. городское кладбище
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