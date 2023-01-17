Денисова (Григорьева) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1880 ст.
Дата смерти26.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.
Сын: Денисов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Антонович
Шунак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1963
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)