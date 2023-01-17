Денисова (Григорьева) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Григорьева) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1880 ст.

Дата смерти

26.03.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.

Сын: Денисов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Антонович

Шунак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1963
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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