Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий

Мать: Попова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардаков Михаил Романович

Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бардаков Николай Романович

Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович

Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна

Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бардаков Леонид Романович

Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович

Смерть
Неизвестно

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