Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Василий
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардаков Михаил Романович
Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бардаков Николай Романович
Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна
Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бардаков Леонид Романович
Отец ребёнка: Бардаков Роман Данилович
Смерть
Неизвестно