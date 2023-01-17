Петряшов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
01.11.1945
Харюзовская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело ВУЦА ф. 13, оп. 16, д. 108 4 листа Даты: 12.12.1942-01.11.1945
Смерть
Неизвестно