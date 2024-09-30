Сапрыкина (Шаталова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Шаталова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знамова (Сапрыкина) Раиса Тимофеева

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапрыкина) Любовь Тимофеева

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щучкина (Сапрыкина) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сапрыкин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.12.1938

Дочь: Ляпахина (Сапрыкина) Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Смерть
1987

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