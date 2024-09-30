Сапрыкина (Шаталова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знамова (Сапрыкина) Раиса Тимофеева
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапрыкина) Любовь Тимофеева
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щучкина (Сапрыкина) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сапрыкин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.12.1938
Дочь: Ляпахина (Сапрыкина) Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич
Смерть
1987