Колесова Клавдия Сидоровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1935
Дата смерти07.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935
Отец: Седымов Сидор Самойлович
Мать: Седымова Орина Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1955
Дочь: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Михайлович
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1958
Сын: Колесов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Колесов Александр Михайлович
Смерть
07.12.1996