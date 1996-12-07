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Колесова Клавдия Сидоровна

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Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.01.1935

Дата смерти

07.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935

Отец: Седымов Сидор Самойлович

Мать: Седымова Орина Петровна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.1955

Дочь: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Михайлович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1958

Сын: Колесов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Колесов Александр Михайлович

Смерть
07.12.1996

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