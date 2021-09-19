Губанова (Климова) Маргарита Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Климова) Маргарита Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Губанов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Губанов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1988

Дочь: Крапивина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Губанов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Владимир Васильевич

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