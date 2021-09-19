Губанова (Климова) Маргарита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1986
Сын: Губанов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Губанов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1988
Дочь: Крапивина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Губанов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно