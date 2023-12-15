Мантуров Филип (Филимон) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантуров Филип (Филимон) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантурова Варвара Леонтева

Упоминание
13.04.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 108
Упоминание
06.02.1899 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 145 рождение дочки марфы
Смерть
Неизвестно

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