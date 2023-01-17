Салмина (Клавиня) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина (Клавиня) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1855

Дата смерти

03.10.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1894

Муж: Салминьш Микелис

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Салминьш Эдуардс

Отец ребёнка: Салминьш Микелис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1936
Лигатне, Cēsu novads
Похороны
Неизвестно
Лигатне, Cēsu novads
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