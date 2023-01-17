Салмина (Клавиня) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1855
Дата смерти03.10.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1894
Муж: Салминьш Микелис
Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
15.03.1896
Сын: Салминьш Эдуардс
Отец ребёнка: Салминьш Микелис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1936
Похороны
Неизвестно