Михайлов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1968

Дата смерти

06.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2018
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