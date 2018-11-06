Михайлов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1968
Дата смерти06.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2018