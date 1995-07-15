Коробов Павел
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.12.1909
Дата смерти15.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909
Отец: Коробов Иван
Мать: Коробова Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Антонина
Смерть
15.07.1995
Пермь, Пермский, Пермский край