Коробов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Павел

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.12.1909

Дата смерти

15.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1909

Отец: Коробов Иван

Мать: Коробова Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Антонина

Смерть
15.07.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
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