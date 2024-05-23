Тишин Игорь Юрьевич 30.07.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тишин Игорь Юрьевич

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Место рождения

Красноярск

Дата рождения

30.07.1962

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1962

Отец: Тишин Юрий Михайлович

Мать: Тишина (Пушкарёва) Тамара Константиновна

Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
26.05.1992

Жена: не указана

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