Тишин Игорь Юрьевич
Место рожденияКрасноярск
Дата рождения30.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1962
Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
26.05.1992
Жена: не указана