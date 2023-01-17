Курчатов Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчатов Игорь Васильевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.03.1903

Дата смерти

07.02.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1924
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1924
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1925 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
07.02.1960
Москва, город федерального значения Москва
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