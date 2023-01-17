Курчатов Игорь Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1903
Дата смерти07.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1924
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1925 по 1941
Место жительства
С 1941
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
07.02.1960