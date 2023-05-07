Ахметов Рудольф Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Рудольф Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1959

Дочь: Горкунова Ирина Рудольфовна

Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1974

Дочь: Андриянова Марина Рудольфовна

Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1975

Сын: Андриянов Сергей Рудольфович

Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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