Ахметов Рудольф Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1959
Дочь: Горкунова Ирина Рудольфовна
Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1974
Дочь: Андриянова Марина Рудольфовна
Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.1975
Сын: Андриянов Сергей Рудольфович
Мать ребёнка: Андриянова Тамара Николаевна
Смерть
Неизвестно