Волков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волков Александр Иванович
Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сокур Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван Иванович
Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна
Смерть
27.09.1937
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон