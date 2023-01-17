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Волков Иван Яковлевич

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Волков Яков Максимович

Мать: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Волков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Волков Александр Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сокур Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария Павловна

Смерть
27.09.1937
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон
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