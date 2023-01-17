Радзецкая (Чипула) Ленинина (Елена) Александровна
Место рождения
Дата рождения31.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Тодорогло Лилия Анатольевна
Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Вера Степановна
Отец ребёнка: Радзецкий Степан Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно