Радзецкая (Чипула) Ленинина (Елена) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзецкая (Чипула) Ленинина (Елена) Александровна

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Место рождения

Долинская, Кіровоградська область

Дата рождения

31.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1925

Отец: не указан

Мать: Чипула Агриппина Ивановна

Долинская, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Тодорогло Лилия Анатольевна

Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радзецкий Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Вера Степановна

Отец ребёнка: Радзецкий Степан Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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