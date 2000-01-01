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Лихачёв Демьян Александрович

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

1815

Дата смерти

22.02.1863

Пол

Мужской

Отец

Между 1782 и 1783 г.р.

Мать

Между 1782 и 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лихачёв Александр Максимович

Мать: Лихачёва Матрона Ермолаева

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1863
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
23.02.1863
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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