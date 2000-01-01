Лихачёв Демьян Александрович
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения1815
Дата смерти22.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1863
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
23.02.1863
Галаново, Удмуртская Республика Россия