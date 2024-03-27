Боброва - Рыбоченок Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна
Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рыбоченок Сергей Брониславович
Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1963
Дочь: Рыбоченок-Шишова Ирина Брониславовна
Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович
Смерть
2001