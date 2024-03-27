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Боброва - Рыбоченок Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Бобров Петр Васильевич

Мать: Боброва -Томских Ирина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбоченок Бронислав Александрович

Рождение ребёнка
14.08.1955

Дочь: Рыбоченок Лариса Брониславовна

Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рыбоченок Сергей Брониславович

Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.06.1963

Дочь: Рыбоченок-Шишова Ирина Брониславовна

Отец ребёнка: Рыбоченок Бронислав Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
2001
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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