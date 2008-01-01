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Асрян Саркис

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Место рождения

Арцах, г. Мардакерт

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
08.03.1922

Дочь: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Мать ребёнка: Асрян София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асрян Хасагюль Саркисовна

Мать ребёнка: Асрян София

Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асрян София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асрян Михаил Саркисович

Мать ребёнка: Асрян София

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асрян Сурен Саркисович

Мать ребёнка: Асрян София

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асрян Тамара Саркисовна

Мать ребёнка: Асрян София

Арцах, г. Мардакерт
Смерть
Неизвестно
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