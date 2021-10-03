Брюховских Октябрина Прокопьевна
женский, родилась 30.10.1925, Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния
умерла 22.07.1995, посёлок Лесной, Владимирская область
ОтецБрюховских Прокопий Михайлович1897 г.р.
Супруги
Ермилин Василий Петрович14.01.1923 г.р.
Дети
Ермилин Александр Васильевич25.03.1953 г.р.
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Рождение
30.10.1925
Отец: Брюховских Прокопий Михайлович
Мать: не указана
Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
20.03.?
Карело-Финская АССР
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Ермилин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ермилин Василий Петрович
Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
22.07.1995
посёлок Лесной, Владимирская область