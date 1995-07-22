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Брюховских Октябрина Прокопьевна

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Место рождения

Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

22.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Брюховских Прокопий Михайлович

Мать: не указана

Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Ермилин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ермилин Василий Петрович

Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
20.03.?

Муж: Ермилин Василий Петрович

Карело-Финская АССР
Смерть
22.07.1995
посёлок Лесной, Владимирская область
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