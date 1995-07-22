Брюховских Октябрина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1925
Дата смерти22.07.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Отец: Брюховских Прокопий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Ермилин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ермилин Василий Петрович
Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
20.03.?
Карело-Финская АССР
Смерть
22.07.1995
посёлок Лесной, Владимирская область