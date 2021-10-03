Брюховских Октябрина Прокопьевна 30.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брюховских Октябрина Прокопьевна

Автор
АЕ
Ермилин А.

женский, родилась 30.10.1925, Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния

умерла 22.07.1995, посёлок Лесной, Владимирская область

Отец
Брюховских Прокопий Михайлович1897 г.р.
Супруги
Ермилин Василий Петрович14.01.1923 г.р.
Дети
Ермилин Александр Васильевич25.03.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Брюховских Прокопий Михайлович

Мать: не указана

Бакалда, Шадринский уезд, Пермская губерния

Бракосочетание
20.03.?

Муж: Ермилин Василий Петрович

Карело-Финская АССР

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Ермилин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ермилин Василий Петрович

Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Смерть
22.07.1995
посёлок Лесной, Владимирская область

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