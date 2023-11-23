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Место рождения

of, Moscow, Russia

Дата рождения

1828

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

30 мая 1833 г. ей было 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Никифор Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь владельца ткацкой фабрики у Ново-Девичьего монастыря, в купечестве сост. с 1843 г., торг табаком под фирм. "М. Р. Дунаева и сыновья"
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1848

Дочь: (Дунаева) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1856

Дочь: (Дунаева) Юлия Никифоровна

Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович

на 6 ноября 1857 года ей был 1 год 5 мес
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Дунаев Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович

в 1870 году ему было 5 лет, в 1891 г ему было 15 лет, в 1892г. ему было 16 лет
Смерть
1882
Похороны
14.05.1882

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