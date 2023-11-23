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Место рожденияof, Moscow, Russia
Дата рождения1828
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
30 мая 1833 г. ей было 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь владельца ткацкой фабрики у Ново-Девичьего монастыря, в купечестве сост. с 1843 г., торг табаком под фирм. "М. Р. Дунаева и сыновья"
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1848
Дочь: (Дунаева) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1856
Дочь: (Дунаева) Юлия Никифоровна
Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович
на 6 ноября 1857 года ей был 1 год 5 мес
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Дунаев Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Дунаев Никифор Семёнович
в 1870 году ему было 5 лет, в 1891 г ему было 15 лет, в 1892г. ему было 16 лет
Смерть
1882
Похороны
14.05.1882